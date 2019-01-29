Zabıta memurunu döven eski İBB Zabıta Daire Başkanı Karali: İnsani refleksle şiddetli bir tepki gösterdim

Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakim karşısına çıktı. Karali savunmasında, "İnsani bir refleksle şiddetli bir tepki gösterdim. Kusurlu olduğumu kabul ediyorum" dedi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde zabıta memuru Kenan Fidan'ı darp ettiği gerekçesi ile hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yargılanmasına başlandı.

Olaydan sonra Zabıta Daire Başkanlığı'ndaki görevinden alınan Karali, duruşmada yapılan kimlik tespiti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev yaptığını, aylık gelirinin de 6 bin TL olduğunu söyledi.

Tutuksuz yargılanan Karali, olay tarihinde belediyede Zabıta Daire Başkanı olarak görev yaptığını, şikayetçinin zabıta memuru olmadığını ifade etti.

"Bu benim yaptığım yanlışı anlatmaz ama" diyen Karali, önlerinde belediyeye ait bir araçla seyir eden şikayetçinin emniyet şeridini ihlal ettiğini, yolda araçları sıkıştırdığını, bu nedenle ölümcül bir kaza tehlikesi atlattıklarını belirtti.

'KUSURLU OLDUĞUMU KABUL EDİYORUM'

Karali, "Aynı anda otoparka girdik. İnsanları öldürmeye teşebbüs ediyorsun, neden insanların hayatını tehlikeye atıyorsun dedim. İnsani bir refleksle şiddetli bir tepki gösterdim. Kusurlu olduğumu kabul ediyorum" dedi.

© AA / Memur döven zabıta müdürü hakkında adli soruşturma

Hakimin "İnsani bir refleksle neyi kast ediyorsun" sorusuna Karali, "Tokat attım" yanıtını verdi.

Ardından toplantıya yetişmek için olay yerinden ayrıldığını, şikayetçinin de olay yerinden ayrıldığını söyleyen Karali, "Ancak olaydan 6-7 dakika sonra bayılmış. Ardından ambulans çağrılmış. Basına da bu şekilde yansıtıldı. Kendisi zabıta memuru olmadığı halde memur elbisesi giydirilip organizasyon yapılıyor. Davanın hukuki zemini bu değil" iddiasında bulundu.

Tayfun Karali'nin Avukat Ahmet Baydarman, "Basına yansıyan görüntülerde şikayetçinin zabıta kıyafeti giydiği görülmektedir. Müvekkilimizin şikayetçi ile karşılaşma anı ile basına yansıyan görüntülerdeki baygınlık geçirme saati arasında 6.5 dakika gibi bir zaman farkı bulunmaktadır" dedi.

Karali'nin diğer Avukatı Ozan Mert de, "Ya şahsi ya da belli gurupların çıkarına bu olay çarpıtıldı ve basına servis edildi" iddiasında bulundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kartal'da 21 Aralık 2017 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla Kenan Fidan'a tokat atarak dövmüştü. Fidan, şiddetin etkisiyle bayılmıştı.

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan ve soruşturma başlatılan Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.