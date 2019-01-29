Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: BM Özel Raportörü'nün ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
We welcome @AgnesCallamard's visit to Turkey in relation to the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 29, 2019
We still do not know where Khashoggi's body is, who ordered the hit and who the "local collaborator" was.
Justice must be served.
"Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz" ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.
Kaşıkçı cinayetine ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Callamard, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na alınmamıştı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.
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