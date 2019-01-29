Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: BM Özel Raportörü'nün ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyetin altını çizerek, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu hala bilmediklerini kaydetti.

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

We welcome @AgnesCallamard's visit to Turkey in relation to the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.



We still do not know where Khashoggi's body is, who ordered the hit and who the "local collaborator" was.



Justice must be served. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 29, 2019

​"Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz" ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Callamard, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na alınmamıştı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.