HDP'li Buldan'dan AK Parti ziyareti açıklaması

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, önceki gün Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Bostancı'ya yaptıkları ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Özellikle Sezai (Temelli) Başkan'ın geçen hafta Van ziyaretinde konvoyunun engellenmesi, yine belirlenen adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var. Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Bunları ifade edebilirim çünkü benim de yarın Mardin ziyaretim var. Aynı sıkıntı ile karşılaşmamak için Naci Bey'in devreye girmesini istedik. Bu süreçte bu tür sıkıntıların ortamı gerginleştireceğini ifade ettik."
'SEÇİM MESELESİNDE AKP'YE TAVRIMIZ NETTİR'
Buldan'ın AK Parti Grup Başkanı Bostancı'yı, İstanbul, İzmir ve Adana'da belediye başkan adayı çıkarmayacaklarının açıkladığı gün ziyaret etmesi soru işaretlerine yol açtı.
Buldan, Bostancı ile görüşmelerinde uyarı ve taleplerine Bostancı'nın nasıl yaklaştığı sorusuna ise, "Sayın Bostancı da ‘siyasetin dilinin bu kadar sert olmasının bölgeye yansımaları' olarak değerlendirdi. Bu konuda elinden geleni yapacağını ifade etti. Seçim sürecinde gerginliklerin olmaması konusunda hassasiyet göstereceklerini ifade etti" yanıtını verdi.
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