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14:50 29 Ocak 2019
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    13 yaşındaki Emine'nin intiharında Mavi Balina şüphesi: Defterinde ölmeden önce yapılacak 25 maddelik liste bulundu

    © AA /
    Türkiye
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    Adana'da babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın 'Ölmeden önce yapılacaklar listesi' hazırladığı ortaya çıktı. Karadağ'ın ölümüne Mavi Balina adlı oyunun neden olduğu tahmin ediliyor.

    Adana'da babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın kendisini ölüme götürdüğü iddia edilen 'Mavi Balina' oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığı belirlendi.

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    © AA /
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    DHA'nın aktardığı habere göre, olay 21 Ocak günü Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yarı yıl karnesinde teşekkür belgesi alan 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti.

    Küçük kız, yapılan otopsinin ardından aile mezarlığına defnedildi. Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan 'Mavi Balina' oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü.

    Emine'nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce yapacağı 1 yıllık plan listesini buldu. 25 maddelik listede, Emine'nin oyundan gelen talimatlara harfiyen uyduğu anlaşıldı. Yazılan notlarda ise, "Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin" diye notlar görüldü.

    'Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak' başlıklı 25 maddelik liste.
    © Fotoğraf : DHA
    'Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak' başlıklı 25 maddelik liste.

    Küçük kızın amcası Hasan Karadağ, yeğeninin Mavi Balina oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığını düşündüklerini, çünkü kendisine ait cep telefonunda internet özelliği bulunmadığını söyledi.

    ​Olay günü, ailesi birlikte kahvaltı yapmak istemeyen Emine Karadağ'ın, anne ve babasının yatak odasına girip babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar ettiği, olaydan önce evde beslediği kedisini de serbest bıraktığı kaydedildi.

    Karadağ'ın yakınları ise kızlarının küçüklüğünden beri içine kapanık biri olduğunu belirterek, 'Mavi Balina' oyunun ülke genelinde yasaklanmasını istedi.

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    Etiketler:
    intihar, Mavi Balina, Emine Karadağ, Seyhan, Adana
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