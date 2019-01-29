Türk Ortodoks Patrikhanesi: Çağlayan Mahkemesi, Fener Rum Patrikhanesi'ne açtığımız davayı reddetti

Sputnik'e konuşan Erenerol, "Maalesef Çağlayan Mahkemesi, açtığımız davayı din özgürlüğü söz konusu olduğu gerekçesiyle reddetti. Bu konuyu Adalet Bakanlığı'na taşımaya hazırlanıyoruz. Bakanlığın ne diyeceğini göreceğiz" dedi.
© AFP 2018 / BORYANA KATSAROVA
Erenerol, Ekim 2018'de Fener Rum Kilisesi'nin mezhep ruhaniyet kurallarını istismar ederek, ABD'nin kendisine biçtiği rolü oynayarak Ukrayna'yı, Rusya'nın siyasi etkisinden kurtarmak amacı ile politik kararlarını aldığı gerekçesiyle Bartholomeos ile Sen Sinod Meclisi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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