Türk Ortodoks Patrikhanesi: Çağlayan Mahkemesi, Fener Rum Patrikhanesi'ne açtığımız davayı reddetti

Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına onay verilmesi gerekçesiyle Fener Rum Patrikhanesi Başpapazı Dimitris Arhondonis Bartholomeos ile Sen Sinod Meclisi Üyeleri hakkında açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

© AFP 2018 / BORYANA KATSAROVA Fener Rum Patrikhanesi hakkında suç duyurusu: ABD'nin emperyal politikalarına alet oluyor

Sputnik'e konuşan Erenerol, "Maalesef Çağlayan Mahkemesi, açtığımız davayı din özgürlüğü söz konusu olduğu gerekçesiyle reddetti. Bu konuyu Adalet Bakanlığı'na taşımaya hazırlanıyoruz. Bakanlığın ne diyeceğini göreceğiz" dedi.

Erenerol, Ekim 2018'de Fener Rum Kilisesi'nin mezhep ruhaniyet kurallarını istismar ederek, ABD'nin kendisine biçtiği rolü oynayarak Ukrayna'yı, Rusya'nın siyasi etkisinden kurtarmak amacı ile politik kararlarını aldığı gerekçesiyle Bartholomeos ile Sen Sinod Meclisi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.