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14:49 29 Ocak 2019
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    Erdoğan: Bir gece sizi de arayibilirim

    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — CHP yandaşlarıyla, yoldaşlarıyla birlikte Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak oluşturdu. Başarılı olamayacaklar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP'nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına inanıyorum.

    — Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece CHP'nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP'ye oy verenler ya aileden, ya ideolojik bağnazlıktan ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluşuyor.

    ​- CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır. İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır.

    — CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor.

    — 31 Mart için sıkı bir hazırlık içindeyiz. En önemli görev seçim işleri başkanlarımıza ve onlarla çalışan arkadaşlarımıza düşüyor. Seçimlerde dikkat etmeniz gereken hususları tekrarlamak istiyorum.

    'BİR GECE SİZİ DE ARAYABİLİRİM'

    — İşi sıkı tutacağız ki 31 Mart'ta sandıklardan biz çıkalım. Arkadaşlarımız oy verme işleminden en az bir saat önce görev yerinde bulunmalı ve asla görev yerlerini terk etmemeli. Hiçbir sandığı boş bırakmamalıyız. AK Parti tüm sandıklarda üye bulundurma hakkına sahiptir. İstanbul'da il başkanımız bütün sandıklarda sandık kurulu üyelerini belirlediklerini söyledi. Getirdi önüme, rastgele 10-15 tane sandık kurulu üyesini gece 01.00 gibi aradım. Birkaç tanesi hangi sandıkta görevli olduğunu bilmiyordu. Bilenler vardı. Bir de henüz tebliğ edilmedi diyenler var. Bir gece sizi de arayabilirim. Bu işi sıkı tutacağız. Hafife almayacağız.

    — Oy verilen okullarda ayrı ayrı sorumlularımız olacak. İlçe teşkilatlarımız hukuki yardımdan lojistik desteğe kadar seçim hazırlıklarını yapmış olarak faaliyet gösterecektir. Milletimizin sandıktan çıkan iradesinin başımızın üzerinde yeri vardır. Orada bir sıkıntı varsa sorumlusunun sandık değil kendimiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur. Sandıkta sıkıntı yaşamışsak milletimizle olan gönül bağımızı sorgulamalıyız.

    'NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI 2.5'E İNİYOR'

    — Burada nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgil imüjdeyi açıklamak istiyorum. Geçen yıl yüzde 5'e düşürdüğümüz nişasta bazlı şeker kotasını yüzde yüzde 2.5'a indiriyoruz. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için üzerimize düşeni yapacağız.

    — Bir başka müjdemiz kömür üretimiyle ilgili. Ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Hedefimiz rezervin tamamını ülkemize kazandırmak. 7 sahayı daha işletmeye açarak üretimi 18.5 milyon ton artırdık. Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Işıklar'da sözleşmeler sona ermek üzere. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait bir şirket tarafından yönetilecek. 2 bin 400 işçinin tamamı kadrolu olark aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.

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