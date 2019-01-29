BM Özel Raportörü Callamard İstanbul Adliyesi'nde

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Callamard ve beraberindeki heyet, adliyenin protokol kapısından içeri girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın bulunduğu kata çıktı.
Fidan tarafından kabul edilen heyetin, görüşmesi başladı.
HEYET 2 ŞUBAT'A KADAR TÜRKİYE'DE
Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği bildirilmişti.
BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.
2 Şubat'a kadar Türkiye'de kalacak olan Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.
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