Erdoğan sinema sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektör temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmeye katılan yapımcı, yönetmen ve oyuncular şöyle: Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Yılmaz Erdoğan, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Mahsun Kırmızıgül, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı.