Sosyal medyada Atatürk'e hakarete hapis cezası

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya'da sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından yargılanan öğretmen Murat K. hakim karşısına çıktı.

Savunmasıda amacının eleştirmek olduğunu, hakaret kastı bulunmadığını belirten Murat K. şunları söyledi:

"Ben paylaşımlarımda kesinlikle hakaret kastı ile hareket etmedim. Amacım eleştirmekti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hangi paylaşımların bana ait olduğunu savcılık aşamasında ayrıntılı olarak belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında Facebook hesabım çalınmıştı. Hatta çalan şahıs arkadaşlarımdan kontör falan istiyormuş. Benim daha sonra haberim oldu. Facebook hesabımın şifresini değiştirdim. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Mahkeme, Murat K.'ya 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'ten 10 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Murat K. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise beraat etti.