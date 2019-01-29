Türkiye'deki Kırgız göçmenler sosyal yardım ve emeklilik haklarından yararlanabilecek

Kırgızistan ve Türkiye, Kırgızistan'da yaşayan Türkler ve Türkiye'de yaşayan Kırgızlar için emeklilik haklarının ve yükümlülüklerinin oluşturulmasında eşit şartlar üzerinde anlaştı.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ve Türkiye hükümetleri arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanması hakkındaki yasayı imzaladı. Anlaşma, iki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik alanında eşit haklara sahip olmasını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Anlaşma bir ülkede verilen emeklilik maaşının, başka ülkede ikamet eden emekliye aynı miktarda ödenmesini öngörüyor.

Bunun dışında iş kazası ve mesleki hastalıklar, hamilelik ve doğum, geçici iş göremezlik ve cenaze kaynaklı sosyal yardım ödemelerinin taraf devletlerin mevzuatlarına göre uygulanması kararlaştırıldı.

Yasa, imzalandığı tarihten itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girecek.