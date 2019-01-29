Sağlık Bakanı Koca: SMA ilaçları geri ödeme kapsamına alınmıştır

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı olarak bir süre önce onay işlemlerini başlattıkları SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili sürecin tamamlandığını, ilaç bedellerinin geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.
Sağlık Bakanlığı olarak bir süre önce onay işlemlerini başlattığımız SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarımızla ilgili süreç tamamlanmış, ilaç bedelleri geri ödeme kapsamına alınmıştır. pic.twitter.com/8Aojs4eUfz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 29 Ocak 2019
Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkemizde ruhsatlı olmayan ve son derece pahalı olan bu ilaçların geri ödeme kapsamına alınması adına yoğun emek sarf eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve bürokratlarına, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Bakanlık çalışanlarına, Bakanlığımız personeline ve en önemlisi bu haberi sabırla bekleyen SMA hastalarımıza ve hasta yakınlarına teşekkür etmek istiyorum.
Koca, SMA tanı ve tedavi merkezlerinin sayısını artırarak, erken teşhis ve hastalığa daha odaklanmış, yurt geneline yaygınlaşmış bir yaklaşımı da sağlayacaklarını bildirdi.
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