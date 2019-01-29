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20:54 29 Ocak 2019
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    Mehmet Siyam Kesimoğlu

    CHP'nin yeniden aday göstermediği Kesimoğlu: Genel Merkezin kararını tanımıyorum

    © AA /
    Türkiye
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    CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, "Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum" dedi.

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    © AA /
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    CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yayla Meydanındaki Atatürkevi önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, demokrasilerde en büyük gücün halk gücü olduğunu söyledi.

    Tezahüratlara karşılık, "Böyle yaparsanız ağlarım, tıkanırım" diyen Kesimoğlu, "Diklenmeden dik durdum, sadece ve sadece halkın gücü karşısında bugün de saygıyla önünüzde eğiliyorum" ifadesini kullandı.

    Olumsuz tabloyu gerçekleştirenlerin bu kalabalıktan yükselen sessiz çığlığı duyması gerektiğini ifade eden Kesimoğlu, Türkiye'nin Kırklareli'den yükselen bugünkü umut ve aydınlık ışığını beklediğini belirtti.

    Tekrar belediye başkanlığına talip olduğunu 4 ay önce CHP Genel Merkez yöneticilerine bildirdiğini söyleyen Kesimoğlu, "Ama 4 aydan bu yana gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilcinizim, sesinizim, gözünüzüm onun için, Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum çünkü ben demokrasi dedim, hak, hukuk, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacak bir yanlışım yok, bu irademi ortaya koyarken gücümü sizden aldım" şeklinde konuştu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Kesimoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

    "2014 yılında genel başkanım bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, aday oldum sizler bu görevi yüzde 38'le bana verdiniz. 5 sene sonra ilk kez genel başkanımızla görüştüm, anketler yüzde 70, bu anketleri gösterdim. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının tamamına yakını bu iradelerini imzalarıyla ortaya koydular. Milletvekilliğimde ön seçimlerde birinci sırada milletvekilleri oldum, bunda da ön seçim istedim çünkü ben demokratım. 'Onurumla oynamayın Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın' dedim. Kırklareli örgütümüzün yazılı beyanları, sözlü şifahi beyanları görmezden gelindi. Örgütün temennisini nasıl görmezden gelirsiniz. Kırklareli halkı 'Kesimoğlu' diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım bunu kabul etmiyorum".

    'KILIÇ YARASI'

    Siyasetin kaygan bir zemin olduğunu, bu zeminde durma kıvraklığını gösteremeyenlerin dinlenmeye alındığını vurgulayan Kesimoğlu, son verilen kararla "kılıç yarası" aldığını belirtti.

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    © AA / Halil Sağırkaya
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    Çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine, basın mensuplarına Kırklareli halkına, ailesine teşekkür eden Kesimoğlu, "Bu şarkı burada da bitmez. Bir yerlere gitmeye niyetim yok, kenara çekilme niyetim hiç yok, benim sizlere sözüm var. Ben size daha güzel hizmetleri sizin desteklerinizle getireceğim, Mustafa Kemal'e sözüm var. Bizim Mustafa Kemal ile kan bağımız can bağımız var. Mustafa Kemal'in memleketinden selam olsun. Yayla Meydanı'ndan Genel Merkezimizin yöneticilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklareli ve Kırklarelilileri yok sayamazsınız bu kararınızı gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Bizim tepkimiz partimizin kurumsal kimliğine değil CHP'nin altı oku benim yüreğimde ama benim itirazım Kırklareli halkının iradesine ipotek koyan o yönetim anlayışına. Hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Sizin sevginizi, emeğinizi kimseye harcatmam. Sizi yarı yolda bırakmam, sizleri asla terk etmem. Bu yanlış karardan dönmek için genel merkezimizi göreve davet ediyorum. Yaşasın Kırklareli, yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek" diye konuştu.

    Kesimoğlu ve beraberindekiler, İzmir Marşı eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup ardından dağıldı.

    CHP, Kırklareli Belediye Başkanlığına Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti.

    Etiketler:
    Yerel seçimler, CHP, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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