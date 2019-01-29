PİAR Araştırma: Binali Yıldırım 4 puan öndeydi ama HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmaması muhalefete yarar

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, "HDP fedakarlık yapmazsa barajı geçmesi için aldığı oyları kaybedecek" derken, İstanbul'da aday çıkarmamasının 3-4 puan önde görünen Binali Yıldırım'ın aleyhine olduğunu belirtti.

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Yerel seçim sandığının 31 Mart'ta seçmenin önüne konulmasına iki ay kaldı. AK Parti — MHP ve CHP — İYİ Parti arasındaki görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. İttifakların dışında kalan HDP ise, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'nin bu illerde CHP'nin adaylarına destek çağrısı yapacağına dair bir kanı oluşsa da partiden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

HDP'nin özellikle İstanbul'daki tutumu seçimin kaderinde etkili olabilir ancak, iktidar kanadının milliyetçi söylemi yükseltmesi halinde katkısından çok zararı olabilir yorumlarını da beraberinde getiriyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, HDP'nin 31 Mart'a ilişkin yaklaşımının ne gibi sonuçları olabileceğini değerlendirdi.

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"HDP bugün Türkiye'de siyaset yapması en zor olan partidir" tespitiyle sözlerine başlayan Atalay, "İktidar HDP'yi hem kendi yanına almıyor hem de muhalefete izin vermiyor. HDP'ye düşen şey fedakarlık. Muhalefete fedakarlıkta bulunmazsa barajı aşmayı sağlayan oyları da kaybedecek" diye konuştu.

'TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ SÖYLEMİNİN İSTANBUL' DA KARŞILIĞI YOK'

HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmamasının muhalefete fayda sağlayacağını ifade eden Atalay, "Teröristlerle işbirliği söyleminin İstanbul seçmeninde bir karşılığı yok" dedi.

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HDP'nin kararını açıklamasından önce iktidarın adayı Binali Yıldırım'ın 3-4 puan önde olduğunu vurgulayan Atalay, "HDP'nin bu hamlesiyle İstanbul'da işler değişecek" ifadelerini kullanırken, HDP'de "AK Parti'yle bu iş olmayacak. Hiç olmazsa iktidar değişsin" düşüncesinin hakim olduğunu belirtti. Atalay, Adana'da da HDP'nin desteğiyle CHP'nin adayının seçimi kazanacağını söyledi.