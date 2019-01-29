Yıldırım: 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı'nı bırakacağım

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "(Belediye başkanlığı) Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım" dedi.

Yıldırım, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım." ifadelerini kullanarak, "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım" şeklinde konuştu.

'OMURGASIZ DEĞİLİM'

Binali Yıldırım, "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım" dedi.

Yıldırım'ın CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

— Bir kere her şeyin bir ilki bir de sonu vardır. Bana da hep ilk ve sonlar nasip oldu. Eğer size bir ihtiyaç duyulmuşsa, onu kabul etmiyorum deme hakkınız yok. Görevin büyüğü küçüğü olmaz. Bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım… Ulaştırma Bakanları ayrılmak zorundaydı. 3 kez ayrıldım 4 kez geri geldim. Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmam gerekti. Seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir.

'ADAYLIK MÜRACAATIMIN YAPILDIĞI ANDAN İTİBAREN GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM'

— Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu mevzuatta bir ilk. Onun için de kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Acaba şimdi ne olacak. Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladı. Kimi herhangi bir yasak yok diyor. Kimi de istifa etmelidir diyor. Benim bu istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'u konuşmalıyız. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın yapılması gerekiyor. İlk kez açıklıyorum. Adaylık müraacatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakacağım. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım.

Binali Yıldırım, Buket Aydın tarafından kendisine sorulan Meclis Başkanlığı göreviyle ilgili soruya "İstifa edeceğim" yanıtını verdi — CNN TÜRK (@cnnturk) 29 Ocak 2019

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