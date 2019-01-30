Kılıçdaroğlu'ndan Menemenlilere Serdar Aksoy mesajı

CHP'nin Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Medya Ege'nin haberine göre görüşmede Kılıçdaroğlu, "AKP iktidarı ile her alanda mücadele ediyor ve geriletmeye çalışıyoruz. Sizlerin yerelde elde edeceğiniz başarı, bu mücadelede bizlerin de elini en fazla güçlendiren unsur olacaktır. Menemen, Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Orası Devrim Şehidimiz Kubilay'dan bize emanettir. Bütün desteğimizle arkanızdayız, CHP bayrağını daha yükseklere taşıyın" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Aksoy'la birlikte Menemenlilere videolu mesajla da seslendi. Kılıçdaroğlu, o video kaydında; "İzmir'i seviyorum, Menemen'i seviyorum, Menemenlileri seviyorum, Serdar Başkanı sizlere emanet ediyorum" dedi.