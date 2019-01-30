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03:02 30 Ocak 2019
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    CHP’nin Fatih Belediye Başkan Adayı Özimer: Fatih'te petrol yok ama elmas madeni üzerindeyiz

    CHP’nin Fatih Belediye Başkan Adayı Özimer: Fatih'te petrol yok ama elmas madeni üzerindeyiz

    © Fotoğraf : Twitter/İstanbul Manşet
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer, adaylık açıklaması için Fatih halkı ve CHP’li üyelerle bir araya geldi. Toplantıya İYİ Parti ilçe başkanı ve bazı muhtarlar da katıldı.

    Mehmet Siyam Kesimoğlu
    © AA /
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    TELE1'den Oğuzhan Poyrazoğlu'nun haberine göre, ‘İnşallah çok az kaldı martın sonu bahar olacak' diyen Soner Özimer ‘ 2004 yılında aktif olarak siyasete başladım bu salonda bir çok gördük ama bu kadar dolu olduğunu il defa gördüm demek ki bir şeyler olacak' dedi

    Habere göre Özimer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    'ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ ELLERİNDEN UCUZA ALDILAR'

    — Sulukule çok önemli 2004 yılılında meclis üyesiyiz o dönemde Roman kardeşlerimize söyledik. Elektriğinizi kestiler sularını kestiler. Roman vatandaşlarımızın elinde evleri ucuza aldılar 10 bin 20 bin 30 bin liraya, sonra oraları çöküntü haline getirdiler insanlar satmak zorunda kaldı. Daha sonra o evler yıkıldı. Şu an da Sulukule'de ruhsuz evler yapıldı ve çoğu Suriyeli olmak üzere çok fazla insan oturuyor. 10 bine satın aldıkları evleri 400 bine 600 bine geri satmaya çalıştılar vatandaşlarımızın çoğu o evleri alamadı tabi. O evleri yapan hangi firma? TOKİ. TOKİ bir proje Süleymaniye projesi Fener-Balat projesi Yedikule ve Yenikapı projeleri var Sultanahmet projeleri var bunlar bizim ret oyumuza karşı meclisten geçti.

    'FATİH HALKININ SON ŞANSI'

    CHP
    © AA /
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    -Fatih'te yavaş yavaş yenileme alanları yapacaklar. Yaptıkları yenileme alanlarını yıkacaklar sizin eviniz 400 bin 500 bin ediyorsa yapacakları ev 2 milyonluk olacak size 1,7 milyon verin size evi verelim diyecekler. Alabilecek kaç kişi var bilmiyorum. Çoğu 8 —10 katlı olan evler 5 kata düşürülecek. Bunların hepsini sizlere ödetecekler. Peki burada kimler oturacak. Zenginler Araplar Suriyeliler. Bunun için biz diyoruz ki Fatih halkının son şansı. Eğer beğenmiyorsanız siz belediye başkanını görevden alacaksınız aynı Kadir Topbaşı aldığınız gibi Mevlüt Uysal gibi. Aynı Ankara Belediye Başkanı hatta Ülkenin başbakanını bile değiştiriyorsunuz. Biz burada AKP ye bir kırmızı kart göstermemiz lazım arkadaşlar.

    'FATİH'TE PETROL YOK AMA BİZ ELMAS MADENİ ÜZERİNDEYİZ'

    — Fatih'te devrim yapacağız ve turizm alanlarını canlandıracağız. Kariye den başlayacağız Kariye parkı ve oteli orada yaşayanlar butik otelcilik ve ev pansiyonculuğu işleri yapmaya başladı ve bu bizim için çok önemli. Fatih'te petrol yok ama biz elmas madeni üzerindeyiz. Turizm patlaması yapmamız lazım. Suriyeli turistler geliyor ama onlar genelde yemek kısmıyla ilgileniyorlar. Biz Avrupalı turisti yeniden kazanmalıyız. Buralarda bin yıllık 500 yüz yıllık yerler var. Mesela bizim de zafer takımız var. Roma'da İmparatorları zaferlerden sonra bu takın altından geçerlermiş. Yedikule'de bir zafer takımız var kimsenin haberi yok aynısı İstanbul Üniversitesinin giriş kapısına da işlenmiş ama oradaki de bomboş. Roma'da bir sürü para ödeyerek dolaştığınız antik şehrin daha fazlası burada var fakat hiç bir Turisti cezbetmiyor. Biz 8500 yıllık bir geçmişe sahibiz. Neredeyse buna benzer başka bir şehir dünyada yok

    — Mesela Tekfur Sarayı'nın bahçesinde Kaşıkçı Elması'nı buldular böyle bir değere sahibiz. İstanbul sarnıçların üzerinde yükselmiş fakat kimi zaman bunları bile yıkıyorlar.

    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Özimer, Fatih, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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