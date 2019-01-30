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07:40 30 Ocak 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu - Canan Kaftancıoğlu

    'Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi' iddiası

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını istediği iddia edildi. İki ismin, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'de gelecek Parti Meclisi (PM) toplantısında geri kalan adayların tamamının belirlenmesi hedeflenirken, bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının da tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

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    © Fotoğraf : Twitter/İstanbul Manşet
    CHP’nin Fatih Belediye Başkan Adayı Özimer: Fatih'te petrol yok ama elmas madeni üzerindeyiz
    CHP içinde yeterli oyu alamadığı için geri çekilen bazı adayların gelecek PM'deki aday listesinde tekrar yer alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda İstanbul'un Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve İzmir Bayraklı Belediye başkan adayı Cevat Durak'ın tekrar PM'ye getirileceği kaydediliyor. Son PM toplantısında geri çekilen İstanbul'un ilçelerinden Şişli ve Silivri, İzmir'in ilçelerinden Buca ve Bayraklı adayları tekrar ele alınacak. PM'de geri çekilen Muğla'nın Bodrum ve Antalya'nın Akseki ilçelerinin de gündeme geleceği ifade ediliyor. Geri çekilen ilçelerin yanı sıra İstanbul'un Beyoğlu, Küçükçekmece, Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

    KADIKÖY'DE TEKRAR EĞİLİMİ

    Son PM toplantısında Kadıköy adayının 29 ret, 1 çekimser oya karşın 30 oyla kabul edilmesiyle ilgili bazı üyelerin PM Çalışma Yönetmeliği kapsamında itirazları bulunuyordu. PM'deki bazı üyelerle ilgili yönetmelikteki "Kararlar aksi bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır" hükmü kapsamında Kadıköy adayının aldığı 30 oyun 60 kişinin bulunduğu PM'de salt çoğunluk olmadığını, salt çoğunluğun 31 oy olduğunu dile getiriyor. CHP'de bu konuda farklı görüşler dile getirilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları sonlandırmak için gelecek PM toplantısında Kadıköy adayını tekrar oylamaya sunma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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    © AA / Serhat Çağdaş
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    CHP ile İYİ Parti'nin işbirliği kapsamının belirlenmesine karşın Ankara ilçeleri konusunda bu hafta içinde son bir görüşme trafiğinin yürütüleceği belirtiliyor. Bu kapsamda her iki partinin genel merkezler tarafından yetkilendirilen örgütler yetkilendirildi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün bir araya gelerek Ankara ilçelerini ele aldı.

    KAFTANCIOĞLU TARTIŞMASI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü MYK toplantısında 27 Ocak'ta yapılan ve parti içinde tartışmalara neden olan PM toplantısı devam ederken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmasıyla başlayan tartışma üzerine kurmaylarına talimat verdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Kaftancıoğlu'nu görevden alma talimatı verirken, "Ya sen görevden al ya da istifa etsin" dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talimatı üzerine Kaftancıoğlu'nun bugün Genel Merkez'e gelerek bir görüşme yapacağı da iddia ediliyor.

    Özgür Özel
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'li Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Tunç Soyer'e dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir
    'SİYASİ KAN DAVASI SÜRÜYOR'

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Tunç Soyer eleştirileriyle ilgili olarak "Eğer Bahçeli, 12 Eylül ile samimi bir hesaplaşma istiyorsa, yüzleşmeye 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'e, ‘Paşam, bu ülkenin sizin gibilere ihtiyacı var' diyecek kadar hayran olan yeni ortağı, Tayyip Erdoğan'dan başlamasını tavsiye ederiz. Bahçeli bir savcıyla uğraşmaya bu kadar meraklıysa, bu ülkenin yurtseverlerine kumpas kurulan Ergenekon ve Balyoz davalarının siyasi savcısı Erdoğan ile uğraşmalıdır. Bahçeli adeta bir siyasi kan davası mantığıyla hareket ederek, Türkiye siyasetini bir kısır tartışmanın göbeğine çekmeye çalışmaktadır" dedi.

    Etiketler:
    istifa, tartışma, aday, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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