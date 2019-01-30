Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'başarısızlık' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başarısız' olarak nitelediği Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Adayların hepsini PM’ye sunmuyorsunuz, ön seçim yapmıyorsunuz, eğilim yoklaması da yapmıyorsunuz. Ankara’dan uçaktan bakar gibi bakıp karar veriyorsunuz" dedi. Nuhoğlu, Kadıköy'ün borcu olmayan tek belediye olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında kendisi ile birlikte diğer aday adaylarının isimlerinin oylanmamasına tepki göstererek, "Bizi başarısız olarak gösterenler kriteri neye göre belirliyorlar. Biz 5 yıl boyunca Kadıköy'ü sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönettik. Başarısız olarak adlandıranlar açacaklar o kitaba bakacaklar. Parti üyleleri kendi belediye başkan adaylarını seçemiyorsa CHP yönetimi kendini değerlendirsin. Ben ve diğer aday adaylarının da aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir" dedi.

Nuhoğlu adaylık süreci ve CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.

‘Başarısız olduğu' gerekçesiyle aday gösterilmediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Nuhoğlu, şunları söyledi:

— Kadıköy'de biz 2014- 2019 yılları arasında görev yaptık. Bizim değerlendirilmemiz çok kolay. Somut yaptığımız projeler ve bunları kullanan insanların düşünceleri bizim karnemizi belirliyor. Sosyal, kültürel ve spor alanında yapılan projeleri insalar kulanıyor. Değerlendirme ölçütü bu. Bunları yaparken de sosyal demokrat ilkelere ve politikalara uygun mu değilmi bu sorulmalı? Kadıköy'de 1 santimetrekare yoğunluk artışı hem merkezi hükümet tarafından hem belediye tarafından yapılmadı. 6 projemiz Türkiye'de ilk yapılan proje. Borcu olmayan tek belediyeyiz. 1 santimetrekare kamu arazisinin merkezi hükümet tarafından satılmasına izin verilmedi. Kadıköy Belediyesi ise gençlik sanat merkezinin yerini satın aldı ve 2 bin genç orayı kullanıyor. Biz belediyeyi sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönetmişiz. Bizi başarısız olarak adlandıranlar o kitabı açacak ona göre hareket edip etmediğimizi değerlendirecek. Genel başkana parti yönetimi tarafından mevcut projeler hakkında bilgi verildiğini sanmıyorum. Aday gösterilen 5 mevcut belediye başkanının yapıp da bizim yapmadığımız ne merak ediyorum.

Kadıköy'de ön seçim yapılmasını istediğini anlatan Nuhoğlu, "Ülkemizde başkanlık sistemi adı altında parlamentonun işlevsiz hale getirildiği konumda, biz demokrasiyi örnek alıp kendi içimizde uygulayamıyorsak bunu düşünmemiz lazım. CHP savunduğu demokrasi anlayışını yerelde uygulayabilirdi. Eğer bu üyeler kendi belediye başkanı adaylarını seçemiyorsa CHP yönetimi de kendini değerlendirsin" dedi.

Nuhoğlu, şöyle devam etti:

— PM'ye Aykurt Nuhoğlu ismi gelip oylanmadı. Aykurt Nuhoğlu'nun aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir. Siz herhangi br ismi oraya götürüp Aykurt Nuhoğlu'nu götürmüyorsanız antidemokratik biçimde hakkını elinden alıyorsunuz demektir. Adayların hepsini PM'ye sunmuyorsunuz, önseçim yapmıyorsunuz, eğilim yoklaması da yapmıyorsunuz. Ankara'dan uçaktan bakar gibi bakıp karar veriyorsunuz. O zaman kamuoyuna karar verme kriterlerini açıklamalısınız.

Mevcut adayın salt çoğunlukla seçilemediği iddialarına ilişkin de Nuhoğlu, şunları kaydetti:

— Tüzüğe göre mevcut aday PM'de reddedildi. Yani salt çoğunluk sağlanamadı. Genel merkezin bu iddiayı devam ettirdiğini düşünmüyorum. Eğer ısrar ederlerse ben de Kadıköylüler de hakkını arar. Mevcut adayın ayrıca bir daha oylanmaması gerekiyor. Çünkü bir irade tecelli etti. İkinci sefer karar verin demek baskıdır.

'TAMAMEN ŞOVDUR'

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa edip görevine yeniden dönmesini de eleştiren Nuhoğlu, "Tamamen şovdur. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Adaylar belirlenmeden önce istifa etseydi doğruluğuna inanırdım. Peki istifa ettikten sonra neden geri dönüyor. İl Başkanı gerekli sorumluluğu taşımamıştır" dedi. Siyasetteki kirliliğin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Nuhoğlu, "Eğer biz hak, hukuk ve adalet diyorsak, 400 km üzerinde bunun için yürüyorsak bu yürüyüşün ruhuna ve iradesine göre hareket etmek zorundayız. Tek başıma da kalsam bu kirliliğin sona ermesi için mücadele edeceğim" ifadesini kullandı.