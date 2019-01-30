Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.),Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ile Akdeniz kıyı şeridinde yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.),Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaçların ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
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