Fatih Altaylı: CHP'de önemli görevler üstlenmiş birinin anlattıkları inanılır gibi değil, Allah Kılıçdaroğlu'na sabır versin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'de önemli görevler üstlenmiş bir ismin kendisine "Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil. Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse" dediğini aktardı. Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de "Allah sabır versin" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, "Allah kolaylık versin Kemal Bey" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme ve aday açıklama süreçlerindeki garabetlerin, CHP seçmeninde ve örgütünde yarattığı 'hayal kırıklığı' ve hatta 'öfkeyi' yazdım dün. Haliyle CHP’den tanıdığım bazı isimler aradı. Bir dönem parti içinde önemli görevler de üstlenmiş birinin anlattıkları, inanılır gibi değildi" ifadesini kullandı.

"Meraklılara bir özet yapayım" diyen Altaylı, bu kişisinin kendisine anlattıklarını şöyle aktardı:

— CHP içinde Türkiye siyasetini gerçekten okumaya çalışan fazla kişi yok. Özellikle de MYK’da. İyi niyetli olarak tanımlayabileceğimiz tek kişi Genel Başkan. Samimi olarak süreçleri anlamaya ve yönetmeye çalışıyor. MYK ne partinin ne de Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir anlayışa sahip değil. Bu durum diğer partilerde de muhtemelen farklı değil ama CHP’nin böyle olmaması lazım. Yerel seçimde aday belirleme sürecinin detaylarını anlatsam oturur ağlarsın. MYK üyeleri al gülüm ve gülüm anlayışı içinde. Her birinin kafasında kendine yakın bir aday ismi var. Oturup aralarında pazarlık ediyorlar. Sen benim adayımı destekle ben de senin adayını destekleyeyim anlayışı içindeler. Kemal Bey bu pazarlık süreçlerinin içinde değil ve bunlarla baş edemiyor. Aday belirlenirken hiç kimse o adayın seçim bölgesinde bir artı sağlayıp sağlamayacağını, il geneline nasıl bir oy katkısı yapacağını hesaplamıyor. Benim adamım olsun isterse oyları düşürsün anlayışı içinde davranan bir MYK var. Kazanması pek mümkün görünmeyen yerlerde bile benim adayım olsun isterse tek puanlık artış sağlamasın anlayışı var.

- Çoğunluk es kaza kazanırsa benim adayım kazanmış olsun diye bakıyor meseleye. Her ilçe adayının sağlayacağı bir iki puanlık artışın büyükşehri kazandırma ihtimalini arttırdığını kimse göz önüne almak istemiyor. Yıllarca bir ilçede ilçe başkanlığı yapmış birini bambaşka bir ilçeden başkan adayı göstermeyi kimseye anlatmak mümkün değil. Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil. Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse. Herkes siyasi dürüstlükten söz ederek istemediği adayı karalıyor ama aynı kişiler şaibenin bini bir para olmuş başkanları aday yapmak için canhıraş uğraşıyorlar. Daha önce büyükşehir adayı yaptığımız bir kişiyi aday yapmıyoruz. Tamam kabul. Ama hakkında ondan çok daha fazla iddialar olan birini hiç çekinmeden aday gösterebiliyor MYK.

- İzmir’de Tunç Soyer en güçlü adayımızdı. Onu gösterebilmek için bile ne uğraşlar verildi bir bilsen. İşlerine geldiği zaman örgütü savunan ama işlerine gelmediği zaman örgütü yok sayan bir anlayış içinde olan çok isim var. Bu Türkiye’nin genel geçer siyaseti olabilir ama biz bir alternatif sunma iddiasındaysak, kendi içimizde başlamalıyız farklı davranmaya. Fakat öyle bir niyet yok.

'BAŞKA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Altaylı, yazısını "Türkiye’de gidişattan memnun olmayan milyonların umut bağladığı partinin durumunun içerden özeti bu. Allah Kemal Kılıçdaroğlu’na sabır versin demekten başka yapacak bir şey yok" diye noktaladı.