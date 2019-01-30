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09:11 30 Ocak 2019
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    Erdoğan ile sinemacıların buluşmasından: Başkanlık sistemini son 2 haftada idrak ettik, artık ayrılık gayrılık olmaz

    Erdoğan ile sinemacıların buluşmasından: Başkanlık sistemini son 2 haftada idrak ettik, artık ayrılık gayrılık olmaz

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve Demet Akbağ'ın da bulunduğu sinemacılarla bir araya geldi. Yeni sinema yasasının onaylandığı toplantıda senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık aramızda ayrılık gayrılık olmaz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

    Sabah'ta yer alan habere göre kabule, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı katıldı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Sinema
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan sinema sektör temsilcileri ile bir araya geldi
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı.

    'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

    Kabulde sinema sektörünün uluslararası alanda çok daha güçlü hale gelmesi gerektiğine değinen Erdoğan, Türk kültür ve tarihini yansıtan filmlerin sayısının artması gerektiğini söyledi. Erdoğan, kültür sanat alanında bir sıçramanın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve sektör için devlet yöneticileri olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

    Kabulde yönetmen, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, Türk sinema ve dizi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan yasa teklifinin kısa sürede TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşmasına işaret ederek sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi.

    Mars Cinema Group
    © Fotoğraf : Youtube
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    'TARİHİ BİR İMZA'

    Sektörün tüm paydaşlarıyla ilk kez bu kanun dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sektörün sorunlarının çözümünde gösterdikleri hassasiyetleri ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

    Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık bizim aramızda ayrılık gayrılık olmaz" dedi. Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar da milli sinema ve geleceği açısından çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Gökbakar, Erdoğan'ın yasayı onayını 'tarihi bir imza' olarak niteledi.

    'BURADA BİR TANE REİS VAR'

    Görüşmede esprili anlar da yaşandı. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor" dedi. Erdoğan ise "Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum" karşılığını verdi. Dizide Kaynarca'ya "Reis" dendiği hatırlatılınca Erdoğan, "Burada bir tane reis var" diye espri yaptı.

     

     

    Etiketler:
    dağıtım, Yapımcı, yasa, sektör, sinema, Mars Cinema Group, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Şahan Gökbakar, Demet Akbağ, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Yılmaz Erdoğan, Burak Özçivit, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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