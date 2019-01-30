Kaçakçılıktan tutuklanan emniyet müdürü hakkındaki suçlamalar belli oldu

DHA Emniyet müdürü kaçakçılıktan tutuklandı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre , Zonguldak'taki Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'a hangi suçlamaların yöneltildiği belli oldu.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Kılıç, Türkiye'nin dört bir tarafında kaçak kazılar yapan definecilerle irtibat halindeydi. Defineciler şüphelendikleri herhangi bir aracın plakasını Kılıç'a bildiriyor, o da resmi kayıtlardan sorgulatarak polis veya jandarmanın olup olmadığını definecilere söylüyordu.

Defineciler ise buna göre tedbir alıyordu. Dosyaya göre Kılıç definecilere gözcülük de yapıyordu. İddiaya göre resmi aracıyla kazı yapılan bölgeye gidiyor, ‘gözcü' olarak bekleyip herhangi bir operasyon ihtimaline karşı orada duruyordu. Müdürün şoförü E.S.'nin de daha önce definecilik operasyonlarından işlem gördüğü belirlendi. Emniyet müdürü ifadesinde kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi.