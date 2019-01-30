Zeybekci, en sevdiği CHP'liyi açıkladı

Zeybekci, Arman'ın "En sevdiğiniz CHP'li kim?" şeklindeki sorusunu "Akif Hamzaçebi" olarak yanıtladı. Zeybekci, bunun nedenini şöyle açıkladı:
— Çünkü hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz. Siyaset uğruna doğruları feda etmez.
Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğunun nasıl başladığını da şöyle anlattı:
— 94'teki belediye başkanlığından sona başlayan bir şey. 95'ten sonra ailecek görüşmeye başladık, abi-kardeş ilişkisine dönüştü. Bugüne kadar kesinti olmadan devam etti.
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