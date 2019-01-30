AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, en sevdiği CHP'liyi açıkladı. Zeybekci, "Akif Hamzaçebi. Çünkü hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz. Siyaset uğruna doğruları feda etmez" dedi.

AK Parti'nin İzmir adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'a konuştu.

Zeybekci, Arman'ın "En sevdiğiniz CHP'li kim?" şeklindeki sorusunu "Akif Hamzaçebi" olarak yanıtladı. Zeybekci, bunun nedenini şöyle açıkladı:

— Çünkü hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz. Siyaset uğruna doğruları feda etmez.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğunun nasıl başladığını da şöyle anlattı:

— 94'teki belediye başkanlığından sona başlayan bir şey. 95'ten sonra ailecek görüşmeye başladık, abi-kardeş ilişkisine dönüştü. Bugüne kadar kesinti olmadan devam etti.