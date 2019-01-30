'Marmaray'ın kapatılma nedeni belli oldu' iddiası: 'Sinyalsiz bir şekilde o yolu açmayı göze alamadılar'

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi istasyonu, Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yürütülen entegrasyon çalışmaları kapsamında 21 Ocak tarihinden beri kapalı.

Bir buçuk ay daha kapalı olacağı belirtilen hattın yerel seçimler öncesi açılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma ve Alt Yapı Başkanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, hat kapanmadan önce yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2018'de seferlerin başlayacağını duyurmuştu. Ancak hat planlanan tarihte açılmadı.

Bu gecikmenin nedeni olaraksa Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası gösteriliyor. Kazada sefer halindeki YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz tren çarpışmış ve 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Tren kazasının ardından sinyalizasyon sisteminin bulunmaması tartışma konusu oldu. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, Marmaray seferlerinin 31 Aralık'ta açılmamasının nedeninin de bu kazayla ilgili olduğunu, entegrasyon çalışmalarında sinyalizasyon yapılmadığını ve bakanlığın da sinyalizasyon olmadan hattı açmayı göze alamadığını söyledi.

'SİNYALSİZ BİR ŞEKİLDE YOLU AÇARLARSA YİNE BİR CİNAYETİN ÖN HAZIRLIKLARINI YAPMIŞ OLURLAR'

Bektaş, sinyalizasyon yapılmadan hattın açılmaya kalkışılması halinde buna engel olacaklarını belirterek şunları söyledi:

— Marmaray projesi 75 km'lik bir proje. Bu projenin 2012 yılında sadece Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arası açıldı. Diğer hatların inşaatı devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında burayı açacaklardı. Yol inşaatı bitmişti. Fakat sinyalizasyon bitmemişti. Sinyalsiz bir şekilde hattı çalıştırmayı planlıyorlardı. Biz de yolun bittiğini ama sinyalizasyon sistemi olmadığı için buranın açılmaması gerektiğini söyledik. Sinyalsiz bir şekilde tren işletmenin çok büyük sakıncaları var. Bunu en son Ankara'da yaşadık. Ankara'da tren kazası meydana geldikten sonra sinyalsiz bir şekilde o yolu açmayı göze alamadılar. Bu olay onlara geri adım attırdı. Demiryollarındaki projeler hep siyasete kurban ediliyor. 31 Mart'taki yerel seçimlere yetiştirilmek için şu an çok müthiş bir şekilde çalışmalara başladılar. Sinyalsiz bir şekilde yolu açarlarsa yine bir cinayetin ön hazırlıklarını yapmış olurlar. Biz de bu konuda çok büyük tepki gösteririz. Bu hattın bu şekilde açılmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak sinyalli bir şekilde yetiştireceklerse diyeceğimiz bir şey yok.