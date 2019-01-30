Eşcinsel ilişki yaşadığı gerekçesiyle belediyeden kovulan işçinin davasında karar

Kâğıthane Belediyesi'nin çöp toplama işi yapan 4 işçiyi 'eşcinsel ilişki yaşadıkları' gerekçesiyle işten çıkarmasının ardından, tazminatsız çıkarılan işçilerden 2'si işe iade davası aç.
R.S.'nin avukatı Mehmet Benan Ülgen, "Müvekkilim R.S.'nin meydana gelen olayda etkisi yoktur. Tanık beyanları ile de durum bellidir. Davanın kabul edilmesini talep ederiz" dedi.
Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, iş sözleşmesinin feshini geçersiz kıldı. Mahkeme, R.S.'nin işe iade edilmesine karar verdi.
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