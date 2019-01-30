Eşcinsel ilişki yaşadığı gerekçesiyle belediyeden kovulan işçinin davasında karar

İş Mahkemesi, birlikte çalıştıkları çöp işçisi arkadaşları M. Ş. ile eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle işten atılan 3 çöp kamyonu şoförüyle ilgili görülen davada kararını verdi. Mahkeme, R.S.'nin işe iade davasını kabul etti, sözleşmenin feshi kararını iptal etti.