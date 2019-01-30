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10:43 30 Ocak 2019
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    Muhittin Cumhur Şener

    CHP'li Şener: Kocaoğlu'nun yanında durduğum için adaylığım geri çekildi

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP tarafından belediye başkan adayı gösterilen, 10 gün sonra ise adaylığı geri çekilen Muhittin Cumhur Şener, partisinin kararına saygılı olduğunu ancak kırıldığını söyledi. Şener, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanında durduğu için adaylığının geri çekildiğini öne sürdü.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Haber24'te yer alan habere göre, CHP Parti Meclisi'nin (PM) 16 Ocak'ta yaptığı toplantıda, Muhittin Cumhur Şener Ödemiş Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. CHP daha sonra ise Şener'in adaylığını geri çekti. Şener'in yerine Mehmet Eriş aday gösterildi.

    Seçim bölgesinde çalışmalara başladığı sırada adaylığının geçen pazar günü yapılan Parti Meclisi toplantısında geri çekildiğini öğrenen Şener, karara saygılı olduğunu, ama kırıldığını belirtti. Şener, "Üzüldüm, ben insanım. Benim de bir ruhum var. Benim de bir ailem ve çevrem var, arkadaşlarım var. Ben CHP'liyim, CHP'nin kültürü ile yetiştim. 10 yıl Birgi gibi tarihi ve kültürel değeri yüksek yerde belediye başkanlığı yaptım ve birçok şeye imza attım" dedi.

    10 yıl süresince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte de çalıştıklarını söyleyen Muhittin Cumhur Şener, Ödemiş'in 99 mahallesine dokunduğunu, 31 Mart seçimleri için de aday olması konusunda vatandaşların ısrarlı davrandığını söyleyerek, "Aday adayı oldum ve adaylığım açıklandı, çalışmalara başladım. Çok güzel bir hava yakaladık ilçede. AK Parti'nin Ödemiş adayı ile de çok sıcak ilişkiler kurduk. O tepedeki hırçınlığın, ayrışmanın, bölünmenin olmadığı bir hava yakaladık. Kol kola, omuz omuza, severek, heyecanlı bir seçim çalışması içerisine girdik. Yol aldık" diye konuştu.

    'AÇIKLANIP DA GERİ ÇEKİLMESİ HOŞ OLMADI'

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    © Fotoğraf : DHA
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    Her zaman dik durduğunu ve her zaman dik duran insanların yanında olduğunu, Aziz Kocaoğlu'nun da dik duran biri olduğunu belirten Şener, onun yanında durduğu için adaylığının geri çekildiğini savunarak, şunları söyledi:

    — Yapılan toplantıların ardından, PM'ye gelen listede kimi ilçeler geri çekildi. Ödemiş de çekilebilirdi. Benimle yürümek istemediklerini anladıklarında, beni de çekebilirlerdi. Açıklamasalardı. Hangi arkadaşımız açıklanırsa, biz onun arkasında bütünleşirdik. Ama açıklanıp da adayın geri çekilmesi hoş olmadı.

    'DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRMEK HATALAR GETİRİR'

    Siyasi partilerin amacının hizmet, sermayesinin de insan olduğunu vurgulayan Şener, "Ben de bir insanım. Benim de bir ruhum, çevrem, arkadaşlarım, ailem var. Benim kırgınlığımı, buradaki insanları kırdıklarını bilmiyorlar. Her şey isim değil. Hayatım boyunca insanlara dokunarak hizmet ettim, herkese iyilik yapmaya çalıştım. Herkese faydalı olmaya çalıştım, kimseye kötülük düşünmedim. Adaylığımın, açıklandıktan sonra geri çekilmesine anlam veremedim. Bu durumu anlamış değilim. Dere geçerken at değiştirmek çok büyük hatalar getirir. Yukarıdan burayı dizayn etme çalışması, benim ilkelerime ters düştü. Üzülüyorum. Kırıldım, kırgınım, benim de gururum var" diye konuştu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    'KEŞKE BU YAŞANMASAYDI'

    Muhittin Cumhur Şener'in geri çekilmesinin ardından yerine emekli öğretmen Mehmet Eriş aday gösterildi. Eriş, bu durum karşısında, şunları söyledi:

    — Şener'in adaylığı açıklandıktan sonra, biz de genel merkezin aldığı karara saygı duyduk. Daha sonra adaylığı geri çekildi. Gerekçeler ne oldu, nasıl oldu onu çok iyi bilmiyorum. Cumhur Şener alana çıkmıştı. Belli bir hareket, bir hava yakalamıştı. Biz de zaten onun yanındaydık. Çalışma planlarını birlikte yapmaya başlamıştık. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Aday belirleme süresi uzatılsaydı ve geçen pazar kimin aday yapılacağı açıklansaydı. Böylece bir gönül kırıklığı yaratacak olay yaşamamış olurduk. Tüm bunlara rağmen Şener'in PM kararını parti bilinci ile karşılaması, sevindirici. O konuda mutluyum. Arkadaşımızın bunu kabul etmesi önemli. Ama yine de keşke bu yaşanmasaydı.

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Cumhur Şener, İzmir, Türkiye
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