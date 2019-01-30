HDP'li Buldan, bazı büyükşehirlerde neden aday çıkarmadıklarını açıkladı: Bizimki ittifak değil güç birliği

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde neden aday çıkarmadıklarını açıkladı. Aday çıkarmayacakları illere Ankara'nın da eklenebileceğini belirten Buldan, “Bizimkisi bir ittifak değil, güç birliği. Destek vermekte sakınca görmediğimiz adaylara güç katmak için bu yola gidiyoruz" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Partisinin İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerde neden aday çıkarmadığını anlatan Buldan, “Bizimkisi bir ittifak değil, güç birliği. Demokratik gördüğümüz, destek vermekte sakınca görmediğimiz adaylara güç katmak için bu yola gidiyoruz. AKP’nin karşısında olan adayların güçlü olmasını istiyoruz. Bu tamamen yerelden gelen, tabanın istediği bir güç birliği talebini sağlamaya yönelik bir karar" dedi.

Buldan, aday çıkarmayacakları illere Ankara, Antalya ve Mersin'in de eklenebileceğinin sinyalini verdi.