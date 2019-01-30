Arda Turan- Berkay Şahin kavgasında ilk duruşma

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.
© AP Photo / Manu Fernandez
Bugün 32. yaşını kutlayan Turan, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin duruşma için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12.5 yıla kadar, Şahin hakkında da 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
© Fotoğraf : İHA
Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, adliyede böyle görüntülendi
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