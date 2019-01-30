Arda Turan- Berkay Şahin kavgasında ilk duruşma

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan dava başlıyor. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12.5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

© AP Photo / Manu Fernandez Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

Bugün 32. yaşını kutlayan Turan, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin duruşma için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12.5 yıla kadar, Şahin hakkında da 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.