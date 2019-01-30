İmamoğlu: İBB'nin vakıf ve derneklere desteği 847 milyon lira, hayatı ucuzlatacağım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak sıkıntının yoksulluk ve geçim olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Elimdeki rapora göre belediyenin vakıf ve derneklere desteğinin toplamı 847 milyon lira. Bu parayla neler yapılmaz? Hayatı ucuzlatacağım" vaadinde bulundu.

CHP'li İmamoğlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti.

"16 milyonluk şehrin yöneticisi pazardan da sorumludur. İstanbul'da yaşamı ucuzlaştıracağım" vaadinde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ispanak 10 lira olmuş. Geçim pahalı. Ancak biz kararlıyız, bu kentte hayatı ucuzlatacağız. Bunu nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşu-Okul-Yurt Faaliyet Raporu yayımladı. Rapora göre, İBB'nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı destek 847 milyon 592 bin civarında. Bu parayla neler yapılmaz? Neleri çözmez."