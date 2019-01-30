Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerin kapatılması sürpriz değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liselerin kapatılmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4-5 sene önce alınmış kararlar" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararıyla ilgili, "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız" dedi.

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Türkiye Özel Okullar Derneği'nce düzenlenen 'Eğitim ve Etik' temalı sempozyumda konuşan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız. Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. Sürpriz yok, 4-5 sene önce alınmış kararlar.

* 2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz. Kasım ayına kadar hangi hafta hangi ay hangi somut çalışmayı nasıl hayata geçirebiliriz, kamuoyuyla paylaşacağız.

* Pilot çalışmalar şubat ayında başlıyor. İmkanı daha zayıf olan okullarmız için dönüşüm planlıyoruz. Biz 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Takvim belgede olmasına rağmen niye değişiklik gerçekleştirilmiyor sorularına maruz kalıyoruz.

* Bir değişiklik yaparken niye ve nasıl yaptığımızı derinlikli olarak analiz etmek zorundayız. Biz neyi ne zaman yapacağımızı takvimde çok net belirttik. Ben çayın demlenmesinden yanayım. Ani değişiklik olmaması için tedbir alıyoruz.