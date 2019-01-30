AK Partili Sofuoğlu'nun 'senatör' kartvizitini bastıran personele inceleme

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in soru önergesini yanıtlarken 'senatör' yazısının teamüllere uygun olmadığının Sofuoğlu'nun sekretaryasına bildirildiğini belirtti.

Şentop, "Ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır" dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de TBMM Basımevi Hizmetlerine iletilen Türkçe ve Kürtçe kartvizit talebinin reddedildiğini belirterek, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a önergeyle nedenini sordu.

Şentop, Yıldırım adına "Başkanlığımız basımevine zaman zaman farklı dillerde gelen kartvizit baskı talepleri teamüller çerçevesinde ele alınmaktadır" yanıtını verdi.

Milletvekilleri için hazırlanan İngilizce kartvizitlerde 'milletvekili' kelimesi için uygun çeviri olan 'deputy' kullanılırken, Sofuoğlu için büyük harflerle 'SENATOR' yazması dikkat çekmişti.