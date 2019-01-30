AK Partili Mahir Ünal'dan istifa yorumu: Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili, "Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Meclis Başkanımız tartışmalara son noktayı koydu" dedi. Ünal, AK Parti'nin yerel seçim sloganının 'Memleket işi gönül işi' olacağını söyledi.
AK Parti'nin seçim manifestosunun yarın açıklanacağını belirten Mahir Ünal, partinin yerel seçim sloganının ise 'Memleket işi gönül işi' olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararını yorumlayan Ünal, "Yaşanan süreçte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. Bu Binali Bey üzerinden özellikle CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Sayın Meclis Başkanımız da açıklamasıyla bu tartışmalara son noktayı koydu" dedi.
Ünal, "2014 seçimlerinden sonra artık seçimin gündemi gün be gün değişiyor. Bunun temel sebebi de sosyal ağlar anlık iletişim ve özellikle dijital platformlarda hızlı akışkan bilgi alışverişinin ortaya çıkardığı hızlı gündem değişimi aslında" diye konuştu.
'GECE SAAT 12.00'DE AKADAYLAR.COM'U AÇACAĞIZ'
Yerel seçim kampanyalarının çevre dostu olacağını söyleyen Ünal, şöyle konuştu:
"Çevreye duyarlı, çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı bir kampanya olacak. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan bir kampanya olacak. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu dijital anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Gece saat 12.00'de akadaylar.com'u açacağız. Orada adaylarımız, seçim müziklerimiz olacak."
Ünal, "Kampanyamızın iki fazı olacak; birinci fazımız 1-18 Şubat arasında, ikinci fazımız 19 Şubat-31 Mart arasında olacak. 40 bin kişiyi ağırlayacağız. Sadece AK Parti adayları olacak. Manifestomuzun özeti 11 madde. Bu kampanyada yine bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanya yaptık. Ön kampanyamız tevazu samimiyet ve gayretle önce millet önce memleketti. Yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak fazların içeriklerini de açıklayacak" ifadesini kullandı.
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