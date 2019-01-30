İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu: Adaları deprem kuşağının üstüne yapacaklar, böyle bir travmaya ihtiyaç yok

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine birtakım eleştiriler yöneltti. İmamoğlu, "3 tane ada yapmak istiyorlar. Projede bunlar var. Neresi bu adalar? Deprem hattı kuşağının tam üstü" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İkitelli Sanayi Sitesi Yöneticileri ile yaptığı toplantıda Kanal İstanbul Projesi hakkında konuştu. İmamoğlu, "Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir travmaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarını ama zamanı ve doğru değil" dedi.
Seçim çalışmalarına Başakşehir'de devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından sanayi sitesi yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada sanayicilerin sorunlarını dileyen İmamoğlu, " 'Ben seçildim bana oy verenlerle şehri yönetirim' diyenlerin dışında, seçildiğim gün sadece bize oy verenlerin değil oy vermeyenlerle birlikte şehri yönetime ortağı olacağı bir günü vaat ediyorum. Partizanlığı yok eden herkesi kucaklayacak bir başkan olmayı vaat ediyorum" dedi.
'BU ŞEHRİN BÖYLE BİR ALABORAYA İHTİYACI YOK'
Programın devamında bir sanayicinin, "Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:
- Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Bu kavrama muhtaç olma gibi bir kavram yok. Bakın ben İstanbul araştırmaları yapıyorum. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var, mülteci sorunu var. Bu kentin keyfi olsa inanın, Kanal İstanbul'u konuşuyor olsak derim ki oturalım tartışalım. İnanın ben bu konunun tartışacak, tek bir dakikasını bile boş buluyorum. Bunu otursunlar hep birlikte analiz edelim. Bu konunun bilimsel tarafını da konuşurum onu da söyleyeyim. 3 buçuk 4 milyar metreküp hafriyatın olduğu, bu hafriyatla birlikte hafriyatın nereye gideceği belli olmayan projeciler sonuç üretiyorlar. Diyorlar ki 'Marmara'nın içine Küçükçekmece'nin ağzına ve Avcılar'ın önüne Büyükçekmece gölünün ağzına 3 tane ada yapalım.' Projede bunlar var. Neresi bu adalar, deprem hattı kuşağının tam üstüne. Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir travmaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarına ama zamanı ve doğru değil. Bir ülke yanlış yatırımı yanlış zamanda yaparsa büyük sıkıntılar yaşar. Bugün olduğu gibi. Doğan cari açıkların belki de birçoğu yanlış yatırımların, yanlış zamanda yapılmasından kaynaklı. Şehirler açısından da birçok sorun doğuyor. Bakın bu şehrin her yıl en az 50 — 55 kilometre metro üretmesi lazım. Bunun 3'te 1'ini başaramadılar. Konu bu, bunu çözelim.
İmamoğlu, sözlerinin devamında "Millet bahçeleri diye bir kavram gerçekleştirdiler. Olsun, başımın üstünde yeri var. Yeter ki bu kente yeşil alan yapılsın. Hızlı hızlı yaptılar sağ olsunlar, 3- 5 tanede açılış yaptılar. Açtıklarının tamamı kadar ben tek başıma Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne park yaptım. Gelsin, görsünler. Niyet etmeniz önemli. Evet yeşil alanlar önceliktir. Bağcılar'da kişi başına düşen yeşil alan 0,5, Esenler'de 0,6, Güngören'de 0.7. Dünya'ya bunu anlarsanız gülerler" ifadesini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)