Kültür Bakanı Yardımcısı Dursun: Erdoğan ve Putin Moskova'daki kültür yılı açılışına katılacak

Moskova'daki Yunus Emre Kültür Enstitüsü'ndeki 'Türkiye-Dünya'nın en büyük müzesi' başlıklı serginin açılışında konuşan Dursun, Türkiye ile Rusya arasındaki kültür yılının açılışının 8 Nisan'da Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacağını belirtti.

Dursun "Etkinlikte iki ülkenin liderleri yer alacak. Bize bulaşan bilgilere göre durum böyle olacak, ancak tabi ki konuyla ilgili resmi açıklamayı biz değil, yetkili kişilerce yapılacak. Biz aldığımız bilgiler doğrultusunda hazırlanıyoruz" dedi.

Aaçılışta Türk müzisyenler ve şarkıcılar tarafından Truva operasının sahneye konulacağını belirten Dursun, "Güçlenen siyasi ilişkilerimiz şu an dünyada konuşulur oldu, üst düzey birçok görüşme yapılıyor. Truva operasındaki görüşme de bu sürece yönelik harika bir katkı ve dünyaya örnek olacak" dedi.