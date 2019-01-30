Prof. Demirbaş'tan Celal Şengör'e 'dangalak' tepkisi

Prof. Celal Şengör'ün organ bağışıyla ilgili sarf ettiği sözler tıp camiasında tepkilere neden oldu. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ bağışının 'dangalaklık' olduğunu söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Jeoloji profesörü Celal Şengör'ün organ bağışıyla ilgili tartışmalı söylemine tıp camiasından da tepki geldi. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ bağışının 'dangalaklık' olduğunu söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Organ nakli alanında uzman isimlerden Alper Demirbaş, Euronews Türkçe'ye verdiği demeçte Şengör'ün açıklamalarını talihsiz olarak değerlendirdi. Türkiye'de organ yetmezliği nedeniyle her 3 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Demirbaş, binlerce hastanın transplantasyon sayesinde kurtarılabileceği belirtti.

Demirbaş ayrıca, bu hastalara hitaben 'dangalak' kelimesinin kullanılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Herkesin organ bağışı konusunda kendi görüşünün olmasına saygı duyduğunu da söyleyen cerrah, Şengör'ün söz konusu açıklamalarıyla Türkiye'de organ bağışını teşvik etmeye yönelik çalışmaları yaraladığını savundu.