FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasındaki üst düzey yönetici Türkiye'ye getirildi

MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim E. hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT'in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim E., geçen hafta Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.
NİJERYA'DAN ÜLKEYE GİRERKEN YAKALANDI
Öte yandan, örgütün Nijerya yapılanmasında yer alan ve FETÖ'ye ait şirkette genel müdürlük yaptığı tespit edilen Zübeyir Gülabi, geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı. İstanbul'dan Ankara'ya getirilen Gülabi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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