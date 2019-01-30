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15:20 30 Ocak 2019
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    Murat Hazinedar

    Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Arkamda durmadı

    © AA / Onur Çoban
    Türkiye
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    Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Genel başkanım hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" sözleriyle eleştirdi. Hazinedar, "CHP'de maalesef üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır" dedi.

    İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, basın toplantısı düzenledi.

    Murat Hazinedar
    © Fotoğraf : DHA
    Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar: 2.5 yıldır ifademi almadılar
    Battal İlgezdi'nin yeniden Ataşehir'de belediye başkanlığına aday gösterilmesine rağmen kendisinin gösterilmemesini eleştiren Hazinedar, kendisine parti içinde 'kumpas' kurulduğunu savundu.

    Hazinedar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belediyedeki çalışmaların incelenmesi için bir heyet istediğini, görevlendirilen heyetin 'kumpas kurma hevesiyle hareket ettiğini' ifade ederek şöyle konuştu:

    "Genel başkanın görevlendirdiği bu heyet Beşiktaş Belediyesine gelmeden şahsıma kumpas kurma hevesindeki, parti içi müfterilerle görüşmüş ve bu 3-5 müfterinin hakkımdaki iftiralarını organize şekilde kamuoyuna servis etmiştir. Bütün gerçeklere ve belgelere rağmen bana düşmanlık yapan herkes MYK ve PM katında ödüllendirildi. Şimdi ben nasıl diyebilirim ki iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Operasyonu şahsıma bizatihi CHP'nin her kademesindeki, yönetim kademesinden ve bir kısım Beşiktaş'taki sözde partililer yapmıştır. Buna engel olmayan da bunun için gereğini yapmayan da CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. İsmim Genel Başkan tarafından ne MYK'da ne PM'de gündeme getirildi. Yanımda tek bir MYK üyesi ya da tek bir PM üyesi olmadığı için aday belirleme sürecinde ismimi hatırlayan olmadı. Genel Başkanımız ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır. Benim Battal İlgezdi gibi MYK'da, PM'de hakkımı, hukukumu sonuna kadar koruyacak bir eşim de yoktu."

    'ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM AMA CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILMAKTADIR'

    Hazinedar, "CHP'de maalesef üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul'da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme sürecinde tercih sebebi olmuştur" dedi.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP'de 'gergin' Parti Meclisi toplantısı
    2 Ocak 2019 tarihinde Parti Meclisi'nde söz konusu hususların değerlendirilmesi ve kendisine cevap verilmesini isteyen, aksi durumda tüm yasal haklarını kullanacağını dile getiren Hazinedar, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine randevu vermediğini anlattı.

    İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu için gösterdiği çabayı saygıyla karşıladığını vurgulayan Hazinedar, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Son derece doğru, yapıcı bir yaklaşımdı ama kendi partisinin mağdur edilmiş, üstelik bütün detaylarını bilmesine rağmen, adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Unutmasın ki büyükşehir belediye başkanı bile olsa İçişleri Bakanlığı nezdinde maalesef bir fakslık işi var. Bizim olduğumuz gibi… Bugün yakından tanıyıp, bildiği bir mevkidaşına aday belirleme sürecinde partisince yapılan bu ayrıma ve haksızlığa dair söyleyecek bir sözü yoksa yarın Allah korusun kendisine yapılacak böyle bir haksızlıkta herhalde bu açıklamamı hatırlayacak ve vicdanı sızlayacaktır."

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Battal İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Hazinedar, Ataşehir, Beşiktaş, İstanbul
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