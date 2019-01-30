Metin Akpınar'ın adli kontrolü kaldırıldı

Hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar'ın adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', Metin Akpınar ise 'halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.
Akpınar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçundan fezleke hazırlanmıştı.
Müjdat Gezen hakkında verilen adli kontrol kararı da geçtiğimiz hafta kaldırılmıştı.
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