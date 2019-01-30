Fransız Assystem şirketi, Akkuyu NGS'nin inşasında Rosatom'a yardım edecek

Fransız mühendislik grubu Assystem ve Akkuyu NGS'nin inşasından sorumlu olan, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği anlaşması imzaladı.

Fransız Assystem şirketi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rus Rosatom şirketiyle santralin gözetlenmesini içeren bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Toplamda 6 yıl süreli anlaşmaya göre Assystem, Akkuyu NGS'deki nükleer güvenlik açısından önem taşıyan tesislerin inşasını gözetlenmesini sağlayacak.

Assystem, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun gereklerine uygun olarak inşaat ve montaj işleri sırasında nükleer güvenliğin temini açısından önemli tüm yapı, sistem ve bileşenlerin denetimini gerçekleştirecek.