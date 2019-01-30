İmamoğlu ile vatandaş arasında cami diyaloğu: 'İnanma onlara, kurban olurum hacım'

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını kapsamında önceki gün Gaziosmanpaşa'ya giden İmamoğlu, pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ile İmamoğlu arasında ilginç bir cami diyaloğu yaşandı.
Bunun üzerine İmamoğlu, "Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi; yalan diyenlere inanma gel gözünle gör. Oy istemiyorum senden. Sen tecrübeli bir amcasın, hatta sen gel camileri tek tek gezdireyim ister misin? Hatta gel sabah namazında başlayalım yatsı namazına kadar bütün camileri gezdirelim uygun olur mu?" dedi.
Vatandaş "Olmaz, zamanım yok" deyince İmamoğlu, "Niye? Ama inandırayım seni, yerinde göstereyim sana. Hem de 20-22 tane cami gezdireyim seni. Kurban olayım inanma o gazetelere ne olur. Sen güzel insansın. Vicdan gözüyle bakman için gel göstereyim sana" ifadelerini kullandı.
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