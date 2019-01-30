Sabah: 'Yeniden CHP Hareketi' çalışmalara başladı, İnce'ciler partiyi kurucu ayarlarına döndürmeye çalışacak

Bu gruplar arasında, CHP içerisindeki Muharrem İnce destekçilerinden oluştuğu belirtilen 'İnce'ciler' isimli bir grubun ise 'Yeniden CHP' hareketiyle birlikte partiyi kurucu ayarlarına döndürmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.
Haberde, 'CHP'yi kurtarma planında' yer aldığı iddia edilen parti içi gruplar ise şu şekilde sıralanıyor:
'İnce'ciler', 'Yeniden CHP', 'CHP'de Birlik', 'Yeniden Yapılandırma', 'Eski Tüfekler', 'Ulusalcılar ve Kemalistler', 'DSP'ciler'
CHP paramparça! https://t.co/KGuQ8refz9 pic.twitter.com/XxXfnr0csW— A Haber (@Ahaber) 30 Ocak 2019
NE OLMUŞTU
Edinilen bilgiye göre, özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara vermiş, gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulunmuştu.
Daha sonra istifasını geri çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine yönelik sert eleştiriler yönetlmesine yol açmıştı.
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