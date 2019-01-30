Sabah: 'Yeniden CHP Hareketi' çalışmalara başladı, İnce'ciler partiyi kurucu ayarlarına döndürmeye çalışacak

CHP'de pazar günü yapılan ve sert tartışmalara sahne olan parti meclisi toplantısının parti içi gruplaşmaları açığa çıkardığı söyleniyor. Sabah gazetesine göre, CHP içerisinde, 'partiyi kurtarma' amacı güden, Kılıçdaroğlu ve ekibinin dışında 7 grup daha varlık gösteriyor.

Sabah gazetesi tarafından aktarılan haberde, olaylı parti meclisi toplantısıyla birlikte parti içerisinde varlığını sürdüren diğer gruplar 'açığa çıktı' ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarını başlattı.

Bu gruplar arasında, CHP içerisindeki Muharrem İnce destekçilerinden oluştuğu belirtilen 'İnce'ciler' isimli bir grubun ise 'Yeniden CHP' hareketiyle birlikte partiyi kurucu ayarlarına döndürmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Haberde, 'CHP'yi kurtarma planında' yer aldığı iddia edilen parti içi gruplar ise şu şekilde sıralanıyor:

'İnce'ciler', 'Yeniden CHP', 'CHP'de Birlik', 'Yeniden Yapılandırma', 'Eski Tüfekler', 'Ulusalcılar ve Kemalistler', 'DSP'ciler'

​NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen ve 13 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısına, yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde yaşanan gerilimler damga vurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara vermiş, gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulunmuştu.

Daha sonra istifasını geri çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine yönelik sert eleştiriler yönetlmesine yol açmıştı.