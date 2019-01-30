BM Özel Raportörü Callamard, STK ve gazetecilerle görüştü

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan "Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları" adlı kitabın yazarlarından gazeteci Ferhat Ünlü, görüşmenin 2 saat sürdüğünü belirterek, "Cinayetin işlendiği tarihten bugüne yaşanan süreci sordular. Türkiye'nin dünya ülkeleriyle paylaştığı bilgileri ve kitabımızda yer alan bilgileri aktardık. Gerek savcılık, gerek polis, gerekse istihbaratın soruşturmasını sordular. Çok ayrıntılı soruları oldu, biz de elimizden geldiği kadar cevap verdik." dedi.
'TÜRKYİE'NİN ÇOK TAKDİRE DEĞER OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'
Callamard ve ekibi ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Ünlü, şunları kaydetti:
"Türk makamlarının çok ciddi bir iş birliği içinde olduğunu söylediler. Bundan çok memnun kaldıklarını ve cinayetin aydınlatılması için Türkiye'nin çok takdire değer olduğunu söylediler. İş birliğine açık olduğunu söylemeleri önemli. Suudilerin bu konuda engel çıkarmaları konusunda çok fazla yorum yapmak istemediler. Türk yetkililerden bazı talepleri olduğunu ve bunların olumlu sonuçlanacağını söylediler. Türk istihbaratı tarafından, tüm ilgili dünya ülkelerine bilgi verilmişti. Bu gizli servis başkanlarıyla paylaşılan bilgilerin, BM raportörü ve ekibiyle de paylaşılacağı izlenimini edindik."
'ANLADIĞIM KADARIYLA TÜRKİYE'DE ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPACAKLAR'
Aynı kitabın yazarlarından gazeteci Abdurrahman Şimşek ise heyetin, yazdıkları kitabı aldıklarını ve içindeki bilgileri sorduklarını belirterek, şöyle konuştu:
HEYET, 2 ŞUBAT'A KADAR TÜRKİYE'DE
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.
Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik ediyor.
BM heyeti, dün hem Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun etrafında inceleme yaptı hem de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.
Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.
CESET HALA BULUNAMADI
Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
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