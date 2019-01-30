Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Beylikdüzü Belediyesi çalışanı intihar etti

Beylikdüzü Belediyesi'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla izne çıkardığı 20 yıllık memur Yaşar Uçar intihar etti. Uçar'ın "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve ardından hayatına son verdiği belirtildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıla yakın süredir veznedar olarak görev yapan Yaşar Uçar hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

© Fotoğraf : DHA İntihar girişimi sırasında çevrede bulunan kişiler canlı yayın yaptı

Yeni Şafak'ın haberine göre, önce açığa alınan Uçar sonrasındaysa izne çıkarıldı.

Yaşananlar karşısında 'Ne gerekiyorsa yapılsın' dediği öne sürülen Uçar, belediyede yaşadıklarına ilişkin 'Her şeyi anlatacağım' dedikten sonra başından geçenleri kaleme aldı.

11 sayfalık mektup yazan Uçar, daha sonra apartman boşluğunda kendini asarak yaşamına son verdi. Söz konusu mektuba ise olay yerine gelen polisler tarafından el konuldu.

AİLE EKREM İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Uçar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve bazı belediye çalışanları Beylükdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

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Aileye göre, belediye yönetimi Yaşar Uçar'dan belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesmesini istedi. Uçar bu talebi 'bedel karşılığı yok' gerekçesiyle reddetti.

İddiaya göre, Uçar'ın makbuz kesmemesi üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, vezne görevlisi Uçar'ı izne çıkardı.

Belediye yetkilileri, Uçar'ın 150 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevden alındığını savundu.