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19:57 30 Ocak 2019
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    Hamza Uluçay

    ABD Adana Konsolosluğu tercümanı tahliye edildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    ABD'nin Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yapan Uluçay, yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Hamza Uluçay
    © Fotoğraf : DHA
    ABD Adana Konsolosluğu tercümanı, PKK operasyonunda gözaltına alındı
    ABD'nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'a, yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosu'na kayıtlı avukat Hüseyin Cangir ise duruşmada hazır bulundu.

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıklardan Uluçay'ın cezalandırılması, diğer sanık Cangir'in ise beraati yönünde görüş bildirdi.

    Hamza Uluçay
    © Fotoğraf : DHA
    ABD konsolosluk çalışanı Uluçay'ın tahliye talebine ret
    Uluçay, ve Cangir ise beraat talebinde bulundu.

    Mahkeme heyetinin verdiği kısa aranın ardından, sanık Uluçay 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile Uluçay'ın tahliyesine, tutuksuz sanık Cangir'in de beraatine karar verdi.

    DURUŞMADA, ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI VE ABD ADANA KONSOLOSU DA HAZIR BULUNDU

    Davayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez ve bazı yetkililer de takip etti.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat 2017'de Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

    Hamza Uluçay
    © Fotoğraf : DHA
    Tutuklu ABD konsolosluğu çalışanından 1 dolar savunması: Esnaf para üstü olarak veriyordu
    ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMADA, 21 ADET 'B, C, D, F, G, K, L SERİSİ 1 DOLAR BULUNMUŞTU'

    Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Uluçay'ın, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu 'Behzat' kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet 'B, C, D, F, G, K, L' serisi 1 dolar ele geçirilmişti.

    Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mardin Barosu, Adana İl Emniyet Müdürlüğü, ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Adana Konsolosluğu, FETÖ, PKK, Hüseyin Cangir, Alejandro Hoot Baez, Jeffrey M. Hovenier, Hamza Uluçay, Adana, Türkiye, Ankara
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