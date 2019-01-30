Akşener: Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmıyoruz, işte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı

© Fotoğraf : İYİ Parti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 9+2 dışında alınan her şey bir başarı kriteridir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yılı dolayısıyla düzenlenen konferans öncesi basına açıklama yaptı.

Akşener, Iğdır ve Ahlat'tan aday çıkarmayacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı aday çıkardığını anımsattı.

'OTURUN, ANLAŞIN TEK ADAYA DÜŞÜRÜN'

Akşener, şunları söyledi:

"Iğdır sınır şehrimiz. Ahlat Osmanlı devletinden itibaren sembolik değeri çok yüksek bir ilçemiz. Biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün. Bizim Iğdır'da 5 bin 500'e yakın oyumuz var. İşte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı. Ahlat'ta MHP'den belediye başkanı seçilmiş daha sonra AK Parti'ye geçmiş Mümtaz Bey var. Orada da 745 oyumuz, aday çıkarmıyoruz ve Mümtaz Bey'in seçilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları beka konusunda çok samimiyseler Iğdır ile ilgili tedbir almalılar."

'YEREL SEÇİMLERİN BEKA İLE NE ALAKASI VAR, ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM'

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Akşener, dün ise Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda "Yerel seçimlerin Türkiye'nin bekası ile ne alakası olduğunu anlayabilmiş değilim. Koltuklar tehlikede değil netice itibariyle. Nasıl geldik anlayabilene aşk olsun" ifadelerini kullanmıştı.

'TÜRKİYE RAHATLAMIŞ OLDU'

Akşener ayrıca, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin sorulan bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Çok doğru bir davranış sergiledi. Sayın Yıldırım çok tecrübeli bir arkadaşımız ve çok önemli görevler üstlendi. Dolayısıyla yeni yetme bir görüntü içinde çemkirilmesi hep onun üzerinden incitilmesini ben kaldıramayacağını, buna uygun bir adım atacağına inandığımı söylemiştim. O hareketi yaptı. Gerçekten kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Bu sağduyuyu gösterdiği için İYİ Parti'nin bu konuda incitmeyen ama doğruyu ortaya koyan tavrını değerlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda rahatlamış oldu."