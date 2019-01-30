Feyzioğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret: 'Milli bir duruşa ihtiyaç var'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Rize AK Part İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, " Amacımız toplumsal iletişimi, kucaklaşmayı sağlamak. Daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız" ifadelerini kulladı.

Feyzioğlu, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe'nin yanı sıra bölge illeri baro başkanlarıyla AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Feyzioğlu ziyarette, İl Başkanı İshak Alim ve yöneticilerle görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alim, AK Parti iktidarı sonrasında hukuka olan güvenin arttığını ve hukukun üstünlüğünün tesisi için çalıştıklarını ifade etti.

Feyzioğlu ise her çağdaş insan gibi siyasi düşünceleri olduğunu fakat hiçbir siyasi parti ile siyasi düşünceler anlamında faaliyetleri bulunmadığını söyledi.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVEN İÇERİSİNDE YARGILANMASINI İSTERİZ'

Buna dikkat ederek uzak durduklarını belirten Feyzioğlu, "Oy verdiğimiz, vermediğimiz siyasi partiler olur. Türkiye Barolar Birliği başkanlığında, meslek örgütlerinin başkanlıklarında siyasi particilik yapılmaz. Biz, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, mahkemelerde vatandaşlarımızın güven içerisinde yargılanmasını isteriz. Hakimimiz, savcımız, vatandaşa doğru davransın, haklı haksız, suçlu suçsuz ayırsın isteriz. Bunlar hukuk siyaseti talepleridir." diye konuştu.

'AMACIMIZ TOPLUMSAL İLETİŞİMİ, KUCAKLAŞMAYI SAĞLAMAK'

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Feyzioğlu, AK Parti'yi ziyaret ederek siyaset yapmadıklarını ve bir ilki başlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Rize'deki tüm siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret ediyoruz. Amacımız toplumsal iletişimi, kucaklaşmayı sağlamak. Daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Her milli meselede kenetlenmeliyiz. Bunu lafta değil, özde yapmalıyız. Özde yapmak için ön yargıları kırmamız lazım. Ön yargılar nasıl kırılır? Siyasi partileri ayrım gözetmeksizin ziyaret ederek olur."

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMZIN FAZIL SAY'IN KONSERİNE GİTMESİ FEVKALADE OLUMLU BİR ADIM'

Birbirinden farkı olmayan insanların gereksiz tartışmalardan uzak durması gerektiğine dikkati çeken Feyzioğlu, şunları kaydetti:

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"Aynı suyu içiyor, aynı yemeği yiyoruz. Birimizin başına bir şey gelince diğerininkine de mutlaka geliyor. Lira düşüyor, biz kaybediyoruz. Dolar düşüyor, biz kazanıyoruz. Fabrika açılıyor, biz kazanıyoruz. Biz birlikte yaşıyoruz. Bizim tüm siyasi partilerden talebimiz, artık bu toplum kutuplaşmak, birbirinden ayrı düşmek istemiyor. Birbirine düşmanlaşmak asla istemiyor, konuşmak istiyor. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın besteci piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini fevkalade olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Doğru bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Biz de buna katkı sunmak istiyoruz."

Feyzioğlu, siyasi parti liderlerinin söylemlerinde şiddetten uzak, rol modeller olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ziyaretin anısına Feyzioğlu ve Alim birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Feyzioğlu daha sonra diğer siyasi partileri ziyaret etti.