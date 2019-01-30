MGK sona erdi: 'Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve yaklaşık 5 saat süren 2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek" denildi.