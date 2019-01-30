MGK sona erdi: 'Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek'

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü.
MGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
— Terör örgütlerine verilen dış destek kesilsin çağrısını yineliyoruz.
— Bütün terör örgütleriye mücadele kesintisiz sürecek.
— İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek.
— Bazı ülkelerin firari terör örgütü üyeleri mensuplarını iade etmekten kaçınması kabul edilemez.
Ayrıntılar geliyor.
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