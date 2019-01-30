Soyer'den İmamoğlu'na ziyaret: Senin gibi kültürlü, iyi yetişmiş birinin aday gösterilmesi İstanbul için sevindirici

Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde bir araya gelen Başkan adayları yerel seçime ilişkin birbirlerine başarılar diledi. Seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunan adaylar, sonrasında ise basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.
Genç, pırıl pırıl, çalışkan ve vizyoner Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. En iyi dileklerim ve dualarım seninle. Kazanacağına ve İstanbul'u hak ettiği yere taşıyacağına bütün kalbimle inanıyorum. Yolun açık olsun sevgili kardeşim. #Aşklaİzmir pic.twitter.com/Lsl5h01Bx5— Tunç SOYER (@tuncsoyer) 30 Ocak 2019
İMAMOĞLU: BİRÇOK SORUNUN ÇÖZÜMÜ YERELDEN BAŞLAYACAKTIR
Destek ziyaretinde konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sevindirici olan Türkiye'nin her yerinden çok kıymetli tecrübelere sahip belediye başkan adaylarıyla birlikte yola çıkmış olmak. Kendi adaylığım kadar sevindiğim, arkadaşlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ziyareti beni mutlu etti, onur verdi. Umut ediyorum işbirliğimiz hem fikirsel anlamda, hem tecrübeleri birleştirme noktasında, hem iki kent için, hem de Türkiye'deki kentler için devam edecektir. Biz Türkiye'nin lokomotifi olma, bütün sorunların yereldeki çözümleri oluşturma konusunda büyük başarıya imza atacağımıza inanan kişileriz, ben öyle inanıyorum. Aslında birçok sorunun çözümü yerelden başlayacaktır. Ben İzmir'e aynı sürprizi yapabilir miyim emin değilim. Umarım yapma fırsatım olur. Ama mutlaka bir araya geleceğiz. Daha sonra süreçler belli olduktan sonra iletmiştim. Özellikle bütün Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarım bir araya gelip Çalıştay gibi konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Kendileri de bu konuda mutlak yapalım demişti. Umarım bunları da konuşuruz" dedi.
SOYER'DEN İMAMOĞLU'NA: SENİN GİBİ SİYASETİ TEMİZ YÜRÜTEN BİRİSİNİN ADAY GÖSTERİLMESİ SEVİNDİRİCİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız @tuncsoyer'e ziyareti için teşekkür ederim. Sosyal demokrat belediyeciliğin iyi bir örneğini Seferihisar'da vermişti şimdi sıra İzmir'de, başarılar Tunç Başkan. pic.twitter.com/fh6EhNnfK7— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 30 Ocak 2019
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