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    CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

    Soyer'den İmamoğlu'na ziyaret: Senin gibi kültürlü, iyi yetişmiş birinin aday gösterilmesi İstanbul için sevindirici

    © Fotoğraf : Twitter/Tunç Soyer
    Türkiye
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    CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına bugün Başakşehir ve Esenyurt'ta devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer destek ziyaretinde bulundu.

    Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde bir araya gelen Başkan adayları yerel seçime ilişkin birbirlerine başarılar diledi. Seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunan adaylar, sonrasında ise basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

    İMAMOĞLU: BİRÇOK SORUNUN ÇÖZÜMÜ YERELDEN BAŞLAYACAKTIR

    Destek ziyaretinde konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sevindirici olan Türkiye'nin her yerinden çok kıymetli tecrübelere sahip belediye başkan adaylarıyla birlikte yola çıkmış olmak. Kendi adaylığım kadar sevindiğim, arkadaşlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ziyareti beni mutlu etti, onur verdi. Umut ediyorum işbirliğimiz hem fikirsel anlamda, hem tecrübeleri birleştirme noktasında, hem iki kent için, hem de Türkiye'deki kentler için devam edecektir. Biz Türkiye'nin lokomotifi olma, bütün sorunların yereldeki çözümleri oluşturma konusunda büyük başarıya imza atacağımıza inanan kişileriz, ben öyle inanıyorum. Aslında birçok sorunun çözümü yerelden başlayacaktır. Ben İzmir'e aynı sürprizi yapabilir miyim emin değilim. Umarım yapma fırsatım olur. Ama mutlaka bir araya geleceğiz. Daha sonra süreçler belli olduktan sonra iletmiştim. Özellikle bütün Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarım bir araya gelip Çalıştay gibi konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Kendileri de bu konuda mutlak yapalım demişti. Umarım bunları da konuşuruz" dedi.

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    İmamoğlu'na destek ziyaretinde konuşan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Senin gibi kültürlü iyi yetişmiş, siyaseti tertemiz yürüten bir başarı hikayesinin arkasında olan birinin İstanbul gibi bir kente aday olarak gösterilmesi İstanbul için sevindirici, Türkiye için ümit verici. O umudu paylaşmak için geldim. Yüreğim, bütün heyecanım, coşkum ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul'u hak ettiği yere taşıyarak İstanbul'u değiştireceksin. Bu hissi paylaşmak için geldim. Desteğimi, dualarımı bütün inancımı bil istedim. Söylediğim gibi Türkiye yerelden değişecek, artık o net bir ihtiyaç olarak ortada. Yereldeki başarıları da bizler ortaya koymak zorundayız. İnsanlar umut bekliyor. Kapımızda çok büyük bir ekonomik bir kriz var. Gerçekten insanlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Onların hayatını iyileştirmek, umut vermek ve onlarla birlikte memleketi değiştirmek asli görevimiz. Çünkü yaptığımız işlerde belediye başkanı olarak arkasında fikri bir destek yoksa o işler bir gün dökülebiliyor. Ama senin öyle değil. Her şeyi sokağa aktarıyorsun. İyi ki Ekrem başkan aday gösterildi, İstanbul için ümit vericidir. İnanıyorum ki İstanbul bambaşka bir güzelliğe kavuşacak" diye konuştu.

    Etiketler:
    Yerel seçimler, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, İBB, Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, İzmir, İstanbul, Türkiye
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