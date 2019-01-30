HDP: Demokrasi güçleri isterse CHP adaylarını destekleriz

HDP'nin aday göstermeme kararı CHP ve İYİ Parti ile işbirliği yapıldığı yönünde yorumlanmış, bunun sadece üç büyükşehirle sınırlı kalmayacağı, HDP'nin yedi yerde aday çıkarmayacağı öne sürülmüştü.
'AKP-MHP KOALİSYONUNUN GERİYE PÜSKÜRTÜLMESİ ÖNEMLİ'
HDP Sözcüsü, partisinin yerel seçimlerde Türkiye'nin batısıyla ilgili farklı bir stratejisi olduğunu anlattı: "Türkiye saldırgan, savaşa, işgale ve çatışmaya dayanan, imzaladığı uluslararası sözleşmeleri umursamayan AKP-MHP koalisyonu tarafından yönetiliyor. Bu koalisyonun bütün alanlardaki politikalarının sınırlanması, geriye püskürtülmesi son derece önemli. Bu nedenle AKP-MHP koalisyonunun egemenlik alanını daraltacak her türlü demokratik adım meşrudur. Biz de bu konuda adım atanlarla birlikte hareket etme kararı aldık".
Oluç şöyle devam etti:
"Demokrasi ve barış için fedakarlık yapmaya, üç büyük şehirde aday çıkarmamaya karar verdik. Bizden talepte bulunan demokrasi güçleri CHP adaylarının ihtiyaca cevap olacağını düşünür ve desteğimizi isterse biz de destekleriz".
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