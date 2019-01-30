HDP, ‘komünist başkan’a karşı ittifak kurdu

‘Komünist başkan’ olarak da bilinen Maçoğlu, 2014’ten beri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı yapıyor. Ancak bu kez SMF’nin desteğiyle Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Tunceli adayı olarak gösterildi.

HDP de kentte parti içi önseçim yaptı. Seçimde eş başkan adayları olarak Nurşat Yeşil ve Aleddin Erdoğan’ın ismi çıktı. Ancak adaylar henüz netleşmedi. HDP Genel Merkezi’nin belirlediği isimler 31 Ocak’ta açıklanacak.

Evrensel’den Orhan Kurul’un haberine göre HDP en güçlü adaylardan biri olarak görülen Maçoğlu’na karşı çeşitli parti ve siyasi oluşumlarla ittifak yapma kararı aldı.

Buna göre HDP, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan’la seçime girecek. Diğerleri HDP listesinden aday gösterilen isimleri destekleyecek.

HDP’yi destekleyen bazı kesimler, Maçoğlu’nun adaylığına karşı çıkıp Kasım 2016’dan bu yana kayyım tarafından yönetilen belediyenin, daha geniş kesimler tarafından desteklenen aday tarafından kazanılabileceğini dile getirmişti.

HDP il eş başkanı Hıdır Çiçek şunları söyledi: “Bu birliktelik de aynı yöne bakan dost kurumlarının Dersim’i daha iyi yönetebilme fikrinin sonucunda oluşmuş bir birlikteliktir, bir araya gelmemek anormal olurdu. Hala bu birlikteliğe katılmamış olan dostlarımız var şahıslar var bunların da bu birlikteliğe katılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ittifaka dahil olmamış, halk iradesinden yana özellikle tavır almamış olanları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz.”

Tunceli’de 2014’teki yerel seçimi o dönem Barış ve Demokrasi Partisi’nin adayı yüzde 42,4’le kazanmıştı. İkinci ise yüzde 30,8’le CHP’nin adayı olmuştu.